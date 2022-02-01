Казань, 1 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Татарии на утро 1 февраля медицинский фильтр не смогли пройти 799 учащихся, с начала учебного года к занятиям не допустили 39 235 человек. Об этом сообщает министерство образования и науки РТ.

Наталия Курникова На входе в школу обязательна термометрия и обработка рук

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В связи с эпидемиологической ситуацией разобщены классы в 260 школах. Полностью закрыты на сегодняшний день семь школ (по три — в Мензелинском и Лаишевском районах, одна школа не принимает детей в Тетюшском районе).

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии развернуто 3912 коек для ковид-пациентов, занято из них 82,8%.

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