Бишкек, , 15:37 — REGNUM В Киргизии сохраняется высокое инфляционное давление вследствие продолжающегося роста цен на мировых товарно-сырьевых рынках, в том числе из-за последствий сбоев в глобальных цепочках поставок. Об этом сообщает Национальный банк республики.

Флаг Киргизии

На фоне распространения штамма «Омикрон» коронавируса отмечается некоторое замедление восстановления деловой активности в мире и в экономиках стран, являющихся торговыми партнерами Киргизии.

Нацбанк отмечает, что экономическая активность в Киргизии демонстрирует умеренное восстановление — по итогам 2021 года прирост реального валового внутреннего продукта составил 3,6%.

Положительный вклад, в основном, был отмечен со стороны секторов услуг и промышленности. При этом сдерживающим фактором экономического восстановления стало снижение выпуска продукции в сельском хозяйстве и строительстве.

Финансовый регулятор акцентирует внимание на том, что динамика инфляции в Киргизии остается под влиянием немонетарных факторов.

В январе 2022 года инфляция в годовом выражении составила 11,1%, а с начала года цены выросли на 0,9% — преимущественно из-за продолжающегося роста цен на мировых рынках продовольствия и планового повышения акцизов на алкогольную и табачную продукцию.

Дополнительный вклад в инфляцию в текущем году вносит рост цен на горюче-смазочные материалы.