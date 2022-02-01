Москва, 1 февраля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В 2022 году в Москве планируется завершить строительство Большой кольцевой линии метро, крупного электробусного парка, а также реконструкцию Южного речного вокзала. Об этом 1 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Соответствующие параметры содержатся в плане развития транспортной инфраструктуры Москвы на 2022 год, который утвердил мэр Сергей Собянин.

В мэрии рассказали, что главным столичным событием в сфере транспорта должно стать завершение строительства БКЛ метро Москвы. Это позволит полностью открыть новую линию для пассажиров уже в 2023 году.

Планируется поставка 336 вагонов метро, 450−500 электробусов, 50−100 трамваев и около 400 вагонов пригородных электропоездов. Также в городе реконструируют семь железнодорожных станций и достроят три новых. В Красной Пахре до конца года завершат строительство крупнейшего электробусного парка Европы.

В 2022 году планируется появление и развитие новых сервисов. Например, MAAS — мобильность по требованию. Оплата банковской картой распространится на все турникеты метрополитена.

Также ожидается возрождение регулярных маршрутов речного транспорта на Москве-реке: от Киевского вокзала через Москва-Сити в «Фили» и от бывшего ЗИЛа до Печатников.