Кишинёв, , 15:04 — REGNUM Мэр Кишинева Ион Чебан и его заместитель Фадей Нагачевский 1 февраля обратились в Генпрокуратуру с жалобой на действия правительства Молдавии и Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям из-за повышения тарифа на газ. Об этом глава молдавской столицы сообщил в своём телеграм-канале.

Ион Чебан Socialistii.md

Чебан заявил, что Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ)не имело право поднимать тарифы задним числом, если это не несёт пользу населению.

«НАРЭ не основывалось на законе, а действовало по указанию правительства, точнее Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, — написал мэр столицы. — Я хочу, чтобы законодательство соблюдалось, чтобы был справедливый подход ко всем».

Он заявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела по данному факту.

Напомним, в Молдавии 28 января объявили о повышении на 38% тарифов на газ. При этом новую стоимость топлива ввели с 1 января. В ноябре 2021 года в стране тарифы на газ подняли в 2,4 раза.

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