Уфа, 1 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Студенты почти всех курсов Башкирского государственного медицинского университета отправлены на помощь медикам в медучреждения Башкирии. Об этом 1 февраля сообщила замминистра здравоохранения региона Гульнара Зиннурова на брифинге в республиканском минздраве.

Rosminzdrav.ru Студент-медик

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Зиннурова отметила, что в эту работу включились студенты буквально всех курсов. При этом студентов младших курсов направляют в медучреждения в качестве волонтеров в ситуационный центр и колл-центр. Уже в качестве волонтеров работают около 200 студентов младших курсов медуниверситета. Студенты с третьего по пятый курс приступили к работе в лабораторно-поликлинических учреждениях.

Отмечается, что 2 февраля ожидается, что выйдут помощниками врача еще около 800 студентов шестого курса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в поликлиники Уфы на помощь медикам направили порядка ста добровольцев.