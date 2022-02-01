Воронеж, 1 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Воронежской области на неделю будет приостановлена работа цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций. Решение принято 1 февраля региональным оперативным штабом, сообщается в телеграм-канале правительства области.

Александр Комаров ИА REGNUM Кинотеатр не работает

«На неделю после выпуска соответствующего нормативно-правового документа приостанавливается деятельность цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, также принято решение с 3 февраля перевести на дистанционный формат обучения учеников с пятого по одиннадцатый классы школ Воронежа.