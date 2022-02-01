Нижний Новгород, , 15:00 — REGNUM Почти три четверти заболевших коронавирусом жителей Нижегородской области оказались заражены штаммом «Омикрон». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

Зачастую нижегородцы болеют целыми семьями, но в большинстве случаев переносят болезнь в более мягкой форме и без осложнений, а также мало у кого из них развивается пневмония.

В ведомстве отмечают, что из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом значительно возросла нагрузка на медицинские учреждения.

«Сейчас важно максимально успокоиться. Страх убивает сознание. А эмоции не дают возможность быть услышанными и полноценно помочь», — подчёркивает глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов.