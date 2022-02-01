Рязанских школьников переводят на дистанционный формат обучения
Рязань, 1 февраля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. На дистанционный формат обучения на две недели перейдут учащиеся 5−8 классов всех школ Рязанской области и все учреждения дополнительного образования детей, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе правительства региона.
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По данным оперативной группы, показатель заболеваемости коронавирусом в Рязанской области существенно вырос среди детей. Исходя из напряженной эпидемиологической обстановки по COVID-19, в регионе с 3 по 17 февраля вводится дистанционное обучение для школьников пятых — восьмых классов и в системе дополнительного образования.
Учащиеся начальной школы, а также ученики 9 — 11 классов, продолжат обучение в традиционном формате.