Москва, 1 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Руководство России будет работать с любым избранным премьер-министром Венгрии, но рассчитывает на продолжение сотрудничества с Виктором Орбаном, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой венгерского правительства 1 февраля в Москве.

Kremlin.ru Владимир Путин и Виктор Орбан

Российский лидер отметил, что в преддверии выборов у партнёров в Москве принято заявлять о готовности работать с любым избранным руководством. Однако работа Орбана на российском направлении дала заметный результат: многое сделано в интересах венгерского народа и в интересах РФ.

«Надеюсь, что такая взаимная работа будет продолжена», — сказал Путин.

Парламентские выборы в Венгрии намечены на апрель 2022 года. Виктор Орбан руководит правительством страны с 29 мая 2010 года, он также был премьер-министром в период с 1998 по 2002 год.

Как сообщало ИА REGNUM, Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом, намереваясь обсудить в том числе увеличение объёма поставок российского газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Орбана важен, особенно в текущий момент.

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