Киев, 1 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок посетят Украину 7 и 8 февраля и в ходе этого визита будет организована их поездка в Донбасс. Об этом 1 февраля сообщил на брифинге пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«7 февраля на Украину прибудут главы МИД Германии и Франции», — сказал он.

Кроме того, Николенко уточнил, что в рамках этого визита главы МИД Германии и Франции также совершат поездку в Донбасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) полковник Эдуард Басурин заявил, что Украина готовится к масштабной наступательной операции в Донбассе.