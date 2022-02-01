Сеул, , 14:41 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук проверил боевую готовность ракетного командования вооруженных сил на фоне недавней серии ракетных пусков КНДР. Об этом 31 января сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей оборонного ведомства страны.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Понимая серьезность сложившейся ситуации, войска должны поддерживать полную боевую готовность, чтобы быть готовыми к любым ситуациям», — сказал Со Ук во время своего визита в ракетное командование сухопутных войск.

Министр обороны также сообщил о том, что пуски КНДР представляют собой «прямую угрозу для страны и вызов мировому сообществу».

Напомним, что в начале 2022 года КНДР провела семь испытаний ракет, в числе которых испытание баллистической ракеты средней и большой дальности «Хвасон-12».