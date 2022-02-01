Курск, 1 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Курской области в ходе проверок качества расчистки дворовых территорий от снега и наледи было выявлено 70 нарушений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Все на уборку снега!

За некачественную и несвоевременную уборку в отношении 27 управляющих компаний составлено 33 административных протокола. Предостережения выданы четырём управляющим организациям. Нарушителям грозят штрафы: должностным лицам — от 50 до 100 тыс. рублей, юридическим лицам — от 250 до 300 тыс. рублей.

Управляющим компаниям поручили усилить работу по расчистке внутридомовых территорий. В этой работе задействовано 624 сотрудника управляющих организаций и 27 единиц техники. Их число в случае необходимости будет увеличено. По итогам зимнего периода Госжилинспекция составит общий рейтинг управляющих организаций.