Калуга, 1 февраля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Калужской области общественники проверили стоимость ПЦР-тестов на COVID-19. Выяснилось, что гражданам чаще приходится сдавать срочный платный анализ, что отражается на их кошельках. В связи с этим активисты выступили за снижение цены на тесты. Об этом 1 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM активист ОНФ в Калужской области Михаил Калюта.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Из-за продолжительного времени получения результатов при бесплатном ПЦР-тестировании жители области вынуждены прибегать к сдаче ПЦР-теста на платной основе. Тот же фактор подталкивает к платному тестированию, когда пациент уже выздоровел, но время ожидания результата по ОМС доходит до пяти дней. Во время мониторинга стоимости ПЦР-тестирования в частных клиниках общественники зафиксировал существенные колебания цен в зависимости от удаленности и срочности. Так, в одной из федеральных сетевых лабораторий срочный ПЦР-тест можно сдать за 1400 рублей. Цена ПЦР-теста со сроком исполнения два дня составляет 1200 рублей. При этом стоимость такого анализа по полису ОМС должна быть не более 800 рублей.

«Проведенный мониторинг показал, что разница в ценах на ПЦР-тесты имеется. Нынешняя эпидситуация может привести к увеличению спроса на тестирование, и, как следствие, возможному увеличению цен на анализы. В начале этого года калужанам стала доступна не только возможность сдачи обычного и срочного ПЦР-теста в клиниках на платной основе, но и возможность получения быстрого результата по экспресс-тесту. Его можно самостоятельно купить в аптеках. При этом средняя цена такого теста составляет около тысячи рублей, что тоже недешево, так как затрагивает буквально всех. ОНФ призывает снизить цены на ПЦР-тестирование», — отметил Михаил Калюта.