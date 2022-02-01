Саранск, 1 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 134 пациента. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали девять человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получает 741 пациент с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 3931 человека медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 167 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 38 892 жителя республики.

Всего в регионе подтвердили 44 264 случая заражения коронавирусом, из них 349 — за минувшие сутки.

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