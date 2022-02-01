Саранск, 1 февраля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 167 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 38 892 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 44 264 случая заражения коронавирусом, из них 349 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1152 человека, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 716 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3803 человек.