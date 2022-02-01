Рязань, 1 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Рязанской области по данным федерального оперативного штаба на 1 февраля госпитализировано 147 новых ковид-пациентов. Выписано 130 человек, зарегистрировано семь летальных исходов.

Максим Мишин. mos.ru Больничная палата с аппаратами ИВЛ

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона, темп прироста инфекции за сутки составил 1,29% — подтверждён 871 новый случай заражения коронавирусом, всего выявлено 68 456 носителей инфекции.

Справились с заражением 58 575 жителей. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2 872 пациентов.