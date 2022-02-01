Лондон, 1 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Во время торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за тысячу кубометров. Это 1 февраля следует из данных лондонской биржи ICE.

ИА REGNUM Газ

По данным торговой площадки, стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах стала составлять $899,99 за тысячу кубометров. При этом общее снижение стоимости голубого топлива в Европе оставляет 8%.

В то же время, такое снижение цены на газ произошло на фоне увеличения транзита российского газа через территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января стало известно, что федеральный министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке («зелёные») ожидает судебных исков со стороны государств — членов Европейского союза в случае, если Брюссель классифицирует ядерную энергию и природный газ как устойчивые формы энергии.