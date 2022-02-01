Порт-о-Пренс, , 14:17 — REGNUM Почти 2500 семей на Гаити были вынуждены переехать во временные убежища, так как в результате наводнения, вызванного дождями, пострадало такое же количество домов. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Управление гражданской обороны Гаити.

Гаити

В нескольких департаментах страны прошли сильные дожди — особенно на севере, северо-востоке и в Нипе. Отмечается, что в районах, наиболее пострадавших от подъема воды, были зафиксированы многочисленные повреждения, а низины Кап-Аитьена, второго по величине города страны, оказались затоплены.

На северо-западе Гаити главная дорога была повреждена после обрушения моста на въезде в муниципалитет, а электростанция Каракол также пострадала от наводнения.

Метеорологи предупреждают, что дожди будут продолжаться ещё сутки.