Москва, 1 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Ситуация вокруг преследования экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которое осуществляется якобы с ведома главы Чечни Рамзана Кадырова, должна находиться в поле зрения правохранительных органов. Президент России Владимир Путин не планирует вмешиваться в неё. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об обвинениях в адрес чеченского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Там есть определенные обвинения в адрес Кадырова, которые озвучиваются из-за границы. Но Кремль не имеет никаких возможностей с этим разбираться. Если у этих граждан Российской Федерации есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они должны обратиться в правоохранительные органы», — отметил Песков.

Он также уточнил, что поступающие заявления «не могут быть поводом для Кремля для того, чтобы предпринимать какие-либо действия из-за обвинений в адрес Кадырова».

Напомним, Госдепартамент США в конце января 2022 года выступил с заявлением, в котором призвал главу Чечни Рамзана Кадырова освободить Зарему Мусаеву — супругу экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Женщину задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Чечню. Причиной стал, как пояснил глава Чечни Рамзан Кадыров, её неоднократный отказ явиться в качестве свидетеля.

Все действия правоохранителей были выполнены в строгом соответствии с законом, отметил Кадыров, однако сама женщина, напав на полицейского, стала фигуранткой уголовного дела.

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