Томск, 1 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявили 586 носителей коронавируса, госпитализировали 206 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, за весь период пандемии COVID-19 диагностировали у 68 050 жителей Томской области. Выздоровели 63 402 человека, в том числе 321 — за сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё два жителя региона. За всё время в Томской области скончались 706 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в регионе был выявлен 521 носитель коронавируса, госпитализировали 47 человек, выздоровели 364 человека, скончались два ковид-пациента.