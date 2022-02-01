Каир, 1 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Египта подписали соглашение о купле-продаже южнокорейских самоходных гаубиц K-9 общей стоимостью $1,65 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в подписании документа, которое состоялось в Каире, приняли участие представители министерства обороны Египта и южнокорейской компании Hanwha Defense.

Известно, что подписание соглашения состоялось после того, как глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились ускорить заключение сделки по продаже южнокорейских гаубиц.

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Отметим, что Египет стал восьмой страной, куда Южная Корея поставила гаубицы K-9. Ранее Сеул поставил технику в Турцию, Польшу, Индию, Норвегию, Финляндию, Эстонию и Австралию.