Тюмень, 1 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров более 388 ковидных пациентов, 166 госпитализировано с COVID-19. Об этом 1 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 1 февраля коронавирус выявили у 1 211 тюменца. Это на 264 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 февраля коронавирус выявили у 102 808 человек, выздоровели 85 437 пациентов, скончались 3740 (на шесть человек больше, чем днём ранее).