Казань, 1 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки вакцинировали от коронавируса более 5 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 190 тыс. 142 жителя, сообщает минздрав РТ.

ИА REGNUM Сертификат о прививках

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С начала прививочной кампании по состоянию на 1 февраля от COVID-19 привиты первым компонентом 2 млн 398 тыс. 289 человек, за сутки вакцинированы 5110 жителей. Вторую прививку получили 1 млн 885 тыс. 652 человека.

Для охвата вакцинацией в 80% взрослого населения республики необходимо привить 2 437 278 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, во всем мире, с учетом России, поставлено свыше 400 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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