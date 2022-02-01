Омск, 1 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 1315 носителей коронавируса, госпитализировано 283 человека, выздоровели 453 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области COVID-19 диагностировали у 144 000 человек, выздоровели 130 590 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в регионе выявили 1007 носителей коронавируса, госпитализировали 99 человек. Список выздоровевших пополнился 252 фамилиями.