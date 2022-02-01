Сыктывкар, 1 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 1033 человек, 154 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 345 случаев, Ухте — 304, Воркуте — 53, Усинске — 51, Сосногорском районе — 49, Сыктывдинском районе — 23, Вуктыльском и Корткеросском — по 22. На лечении находятся 7 242 человека.

По данным штаба, 31 января в республике скончались два ковид-пациента, общее число летальных исходов от инфекции выросло до 2 775.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 125 836 человек, 663 скончались.