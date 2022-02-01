Киев, 1 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Пользоваться русским языком в мире небезопасно. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Россия защищает не россиян, а тех, кто говорит на русском языке.

Русский язык

«Поэтому пользоваться русским языком очень опасная вещь в мире», — сказал в эфире телеканала ICTV Данилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2021 года на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Ранее Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, в который русские включены не были.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России, а языковой вопрос, по его мнению, — сугубо политический.

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