Бразилиа, 1 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поздравил премьер-министра Португалии Антониу Кошту с победой на выборах в Ассамблею Республики. Соответствующую запись Лула сделал в своём аккаунте в Twitter.

Nstitutolula.org Лула да Силва

«Я хочу поздравить Социалистическую партию Португалии и премьер-министра Антониу Кошту с большой победой на выборах в Португалии. Всего наилучшего премьер-министру в продолжении работы, которую он проделал в братской Португалии», — написал Лула.

Социалистическая партия победила на прошедших накануне выборах в законодательные органы Португалии, получив 117 из 230 мест, согласно официальным результатам.