Казань, 1 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Татарии существенно возросла нагрузка на медицинские организации и службу скорой помощи. Численность операторов службы «122» увеличена до 146 человек в смену, заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Оксана Пиклун Колл-центр

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В связи с ростом заболеваемости в республиканские больницы в сутки поступает более 18 тыс. звонков, свыше 4 тыс. звонков ежедневно обрабатывают операторы горячей линии «122», более 3 тыс. вызовов поступают в службу скорой медицинской помощи.

В настоящее время подготовлен резерв операторов, передает «Татар-информ». Для обработки звонков привлекаются также студенты и ординаторы медколледжей, вузов. Решается вопрос о возможности привлечения к работе в службе «122» сотрудников многофункциональных центров, добавила Галимова.

ИА REGNUM ранее сообщало, число операторов горячей линии «122» в Москве увеличено до 7 тысяч.

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