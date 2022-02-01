Тамбов, 1 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 115 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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1 февраля подтверждено 587 новых случаев заражения коронавирусом — на 133 больше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в области был зарегистрирован 68 тыс. 321 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 60 тыс. 904 пациента, в том числе 306 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1948 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.