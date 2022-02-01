Владимир, 1 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 182 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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1 февраля подтверждено 832 новых случая заражения коронавирусом — на 58 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 90 тыс. 660 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 82 тыс. 101 пациент, в том числе 323 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3098 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.