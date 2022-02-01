Москва, 1 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будут посвящены двусторонним отношениям. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимр Путин и Виктор Орбан

«Будет посвящён российско-венгерским отношениям. Премьер-министр Венгрии Орбан будет в гостях у президента Путина с рабочим визитом. Важный визит, тем более в текущий момент», — сказал Песков.

Он объяснил, что важным этот контакт является «с точки зрения хорошей возможности для Владимира Путина и Орбана обменяться об основных проблемах безопасности на европейском континенте, региональных конфликтах, а также подробно обсудить текущее состояние и перспективу развития двусторонних отношений».