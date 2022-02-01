Горно-Алтайск, 1 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Республике Алтай определились с форматом празднования алтайского Нового года по лунному календарю — Чага Байрама. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, праздничные мероприятия пройдут онлайн.

Минэкономразвития РФ «Чага Байрам»

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Решение принято 31 января на заседании оперштаба в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19.

«В то же время в городе и районах будет разрешено проведение обрядовых частей праздника на территориях исторически определенных для этого мест», — отметили в правительстве.

Добавим, что Чага Байрам в этом году будут отмечать 6 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Туве в подобном режиме отпразднуют тувинский новый год — Шагаа. Глава региона Владислав Ховалыг призвал жителей отказаться от традиционных хождений в гости и поздравить друг друга по сети.

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