Липецк, 1 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 120 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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1 февраля подтверждено 1109 новых случаев заражения коронавирусом — на 124 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 93 тыс. 683 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 82 тыс. 636 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 334 — за последние сутки.

За весь период скончался 3041 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.