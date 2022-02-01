Кемерово, 1 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области за неделю рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ среди детей составил 73%, у педагогов — 140%. Об этом на штабе по охране здоровья населения сегодня, 1 февраля, сообщила министр образования региона Софья Балакирева.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Полностью на карантин сейчас закрыты десять детских садов. В сузах дистанционно занимаются 1040 групп (48%). Учащиеся 20 техникумов полностью переведены на онлайн-обучение.

Кроме того, на дистанционное обучение переходят студенты Кузбасского государственного технического университета и Сибирского государственного индустриального университета.