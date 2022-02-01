Чебоксары, 1 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Чувашии увеличился суточный прирост количества вновь заразившихся коронавирусом. При этом также увеличилось число вылечившихся от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 1 февраля, в Чувашии за последние сутки (31 января) лабораторно подтверждено 832 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 108 больше, чем было выявлено 30 января. Госпитализировали ещё 176 ковидных больных — это на 90 пациентов больше, чем было 30 января (86 человек).

Всего с начала пандемии в республике официально выявлено 52 623 случая заражения коронавирусом, выздоровели 43 082 человека, из них за последние сутки вылечился 201 человек.

Жертвами пандемии стали ещё пять человек, всего в Чувашии умерли 4207 пациентов с коронавирусом. Смертность составляет 8% (от числа выявленных случаев заражения).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии до «улучшения эпидемиологической ситуации» закрыты для посещений 17 организаций социального обслуживания, включая дома-интернаты.