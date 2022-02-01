Красногорск, 1 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Красногорске. Об этом 1 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 1110. Следом за Красногорском идет Раменское, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 1054 человек. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 954 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 11 475 новых случаев заражения коронавирусом.