В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 855 человек
Красногорск, 1 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 855 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 1 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 490 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 3112 человек выздоровели после COVID-19.