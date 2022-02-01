Красногорск, 1 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 855 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 1 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 490 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 3112 человек выздоровели после COVID-19.