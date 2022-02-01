Баку, 1 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана от пропрезидентской партии «Новый Азербайджан» Нагиф Гамзаев в ходе заседания 1 февраля предложил разработать и принять закон, который бы регламентировал поведение пользователей в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

По мнению Гамзаева, этот закон уже пора принимать, чтобы помешать попыткам оппозиционной коалиции «Национальный совет демократических сил» дестабилизировать ситуацию в республике с помощью «клеветы». Его поддержал сопартиец Сиявуш Новрузов.

«Три года назад я предложил в парламенте, чтобы регистрация в соцсетях проводилась по удостоверению личности. Мое предложение было проигнорировано», — заявил Новрузов.

Напомним, «Национальный совет демократических сил» в Азербайджане был образован в 2013 году перед президентскими выборами в августе. В него вошли ряд партий, движений и политиков. Возглавляет коалицию Джамиль Гасанлы. Он занял второе место на тех выборах.