Красногорск, 1 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 1 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 11 475 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 5 случаев больше аналогичного показателя 31 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 11 470 человек, а днем ранее — у 11 434 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 125 836 новых случаев заражения коронавирусом.