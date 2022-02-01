Мехико, 1 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Журналист издания Monitor Michoacán убит в Мексике. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Как сообщает министерство безопасности страны, очередное убийство сотрудника СМИ произошло в Морелии, штат Мичоакан. Отмечается, что журналист Роберто Толедо был застрелен возле редакции газеты, где он работал.

Сообщается также, что Толедо находился возле офиса, когда трое мужчин выстрелили в него и сразу же скрылись. Убитому было 55 лет, и он работал в газете в течение трёх последних лет. Репортёр уже получал угрозы вместе с остальной командой издания, потому что они разоблачали коррупцию муниципальных чиновников.

Толедо — четвертый журналист, убитый в Мексике в 2022 году. Ранее Лурдес Мальдонадо и Маргарито Эскивель были убиты в Тихуане, а Хосе Луис Гамбоа — в Веракрусе.

По данным МВД Мексики, по состоянию на октябрь 2021 года с начала правления Андреса Мануэля Лопеса Обрадора было зарегистрировано 47 убийств журналистов.