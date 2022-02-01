Пекин, 1 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Группа китайских ученых сообщила, что третья доза инактивированной вакцины против COVID-19 может эффективно укрепить иммунитет людей против коронавируса, включая сильно мутировавший вариант «Омикрон», сообщает агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Ученые из Китайской академии наук (CAS), Медицинского союзного колледжа Пекина, Академии военно-медицинских наук и Национальных институтов по контролю за продуктами питания и лекарствами исследовали образцы сыворотки крови людей, получивших две или три дозы инактивированной вакцины против коронавируса.

Они обнаружили, что показатели сероконверсии нейтрализующих антител составили соответственно 3,3% и 95% для получателей двух и трех доз, согласно исследованию, опубликованному в Nature 29 января.

Исследователи также выделили 323 человеческих моноклональных антитела (MAB), полученных из В-клеток памяти у реципиентов с тремя дозами, половина из которых распознала домен, связывающий рецептор, антиген на вирусном спайковом белке.

Согласно исследованию, терапевтическое лечение репрезентативными, широко нейтрализующими MAB обладало высокой степенью защиты «Бета» и «Омикрон» штаммов SARS-CoV-2.

Исследователи подсчитали, что бустерная доза вакцины может помочь защитить от тяжелых симптомов COVID-19, хотя средний титр нейтрализующих антител от «Омикрона» для получателей трех доз был ниже, чем от исходного вируса.

Научный сотрудник Института биофизики при CAS и соавтор статьи Ван Сянси сказал, что результаты исследования рационализируют использование режимов иммунизации с тремя дозами.