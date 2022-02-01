Великий Новгород, 1 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новгородской области госпитализировали в стационары 92 человека с COVID-19, что на 39 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 1 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Новгородской области за сутки выявили 470 случаев заражения коронавирусом, что на 11 случаев больше, чем за предыдущие сутки. В том числе в Великом Новгороде зафиксировали 306 новых заболеваний ковидом.

Уже третьи сутки подряд в Новгородской области фиксируют нулевую смертность от ковида. Область пока удерживает минимальные показатели смертности.

Отрицательный тест на COVID-19 за сутки получили 332 ранее заболевших ковид-пациента. Это на 97 человек больше, чем за 30 января. В регионе наметилось увеличение случаев выздоровлений.

За всё время пандемии в Новгородской области зафиксировали 71 881 случай заражения коронавирусной инфекцией. От ковида, как основной причины, скончались 838 человек, а выздоровели — 66 653 человека.