Челябинск, 1 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Челябинской области начали работу новые пункты для проведения бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус. Об этом сообщает минздрав региона.

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Они открылись 1 февраля в Челябинске, Копейске, Коркино и Еманжелинске. В них анализ могут сдать здоровые граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области растёт число новых случаев заражения коронавирусом. Подобная ситуация наблюдается по всей России.