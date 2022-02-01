Киев, 1 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В настоящее время Киев создает новый формат сотрудничества Украины с Великобританией и Польшей. Об этом 1 февраля рассказал украинский президент Владимир Зеленский во время своего выступления на открытии седьмой сессии Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Мы создаем новый формат сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», — сказал он.

В то же время, украинский лидер не уточнил какие-либо подробности создаваемого властями страны нового формата взаимодействия с указанными странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увеличении обороноспособности страны, предусматривающий увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 100 тысяч человек в течение следующих трех лет.