Киев, , 12:01 — REGNUM Указ об увеличении обороноспособности страны, предусматривающий увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 100 тысяч человек в течение следующих трех лет, подписал украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал об этом 1 февраля во время своего выступления на открытии седьмой сессии Верховной рады.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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По словам украинского лидера, в этом указе также предусмотрены увеличение денежного обеспечения военных Украины в размере не менее трех минимальных зарплат, переход ВСУ к профессиональной армии и увеличение срока службы по контракту.

«Разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, системы карьерного роста офицеров, а также увеличение на протяжении следующих трёх лет численности вооружённых сил Украины на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад вооруженных сил Украины», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор женевского Центра политики безопасности, экс-генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер заявил, что разумным решением, которое способствовало бы снижению напряженности в ситуации вокруг Украины, могло бы стать размещение независимых наблюдателей на российско-украинской границы, включая наблюдателей ОБСЕ.