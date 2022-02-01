Кемерово, 1 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Кузбасском государственном техническом университете приняли решение перейти на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в самом вузе.

Kuzstu.ru КузГТУ

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«Мы обсудили на ректорате ситуацию и приняли решение до 12 февраля перенести учебные занятия в дистанционный формат, — прокомментировал ректор КузГТУ Алексей Яковлев. — Сейчас студенты-очники находятся на каникулах и весенний семестр начнут в знакомой для них системе Moodle. Мы рассчитываем, что эта мера поможет сохранить здоровье студентов, преподавателей и сотрудников технического университета, и это самое главное».

В вузу уточнили, что со 2 по 12 февраля студенты будут учиться в дистанционном режиме.