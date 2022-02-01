Киев, 1 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий 1 февраля прибыл с визитом в Киев. В пресс-службе польского правительства указали, что это «жест солидарности и поддержки Украины, находящейся под угрозой дальнейшей российской агрессии».

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

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В графике визита Матеуша Моравецкого в столице Украины — встреча с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и президентом страны Владимиром Зеленским.

«Во время визита в Киев премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнет, что Польша готова поддерживать Украину не только в моральном и политическом аспектах, но и в военном», — говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».