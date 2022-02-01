Москва, 12 мая, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Иордании Айман ас-Сафади обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба МИД России.

Mid.ru Сергей Лавров и Айман ас-Сафади

По информации пресс-службы, Лавров и ас-Сафади обсудили перспективы региональных мероприятий в свете сирийского урегулирования.

Ситуация обсуждалась в контексте укрепления и расширения территорий, на которых действует режим прекращения боевых действий в Сирии.

Стороны рассмотрели развитие подписанного 4 мая 2017 года в Астане и поддержанного законным сирийским правительством меморандума о зонах деэскалации в Сирии, включая приграничные с Иорданией территории.

Ранее представители МИД России сообщали, что некоторые вопросы по созданию зон деэскалации в Сирии требуют участия Иордании.

Пресс-служба отмечает, что были также затронуты вопросы содействия активизации палестино-израильского диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 и 4 мая в Астане прошли межсирийские переговоры, на которых страны-гаранты Россия, Турция и Иран подписали меморандум об организации зон деэскалации конфликта в Сирии, поддержанный официальным Дамаском.