Элиста, 1 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Калмыкии на утро 1 февраля зарегистрирован ещё 451 (-25 за сутки) случай заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 102 пациента. Такие данные привели ИА REGNUM в региональном оперштабе.

Тест на коронавирус

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При этом возросло число пациентов с COVID-19, которым потребовалось лечение в ковидных госпиталях. На сегодняшний день под присмотром врачей в стационарах находятся 362 человека, 12 из них остаются в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции предписано соблюдать 8790 жителям Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 38 389 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 33 403 ковид-пациента. Справиться с COVID-19 не смогли 780 человек.