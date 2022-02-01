Москва, , 12:06 — REGNUM Проект «Профстажировки 2.0», реализуемый в рамках национального проекта «Образование», помог получить ценные теоретические знания и практические навыки работы более 40 студентам-экономистам и юристам Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова. Подробности о том, как ребята проходили практику в исполкоме Народного фронта, сообщает сайт onf.ru.

Дистанционный формат стажировки позволил привлечь студентов из филиалов ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, расположенных в разных уголках страны. Кроме того, это обеспечило безопасность в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки.

Онлайн-формат также удобен тем, что практика проходила без отрыва от основной деятельности. Молодые люди выполняли различную социально значимую работу: от подготовки финансово-экономического обоснования повышения имущественного налогового вычета до создания памяток для населения по правовым основам капремонта и кредитованию, пояснили организаторы.

«Отличный получился проект. Такой формат позволил привлечь активных, целеустремленных студентов со всей страны. Преодолевая дистанционные преграды, молодые люди получили глубокие знания и практический опыт от лучших московских экспертов. Особенно ценно, что практическая деятельность студентов оказалась общественно полезной и значимой. Такой проект как никогда актуален. Здорово, что он есть», — отметила руководитель центра практики и трудоустройства студентов ИМПЭ им. А.С. Грибоедова Юлия Мерзлякова.

Команда спецпроекта помогала стажерам применять методы исследований, объясняла их логику.

Как отметил руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин, такой формат практики востребован, необходимо поддерживать и развивать подобные проекты практико-ориентированного образования.

«Общественно полезная работа требует вовлечения большого количества людей. Поэтому в последнее время все больше развивается волонтерская и добровольческая деятельность. Здорово, что благодаря проекту Народного фронта и президентской платформы «Россия — страна возможностей» удалось привлечь к социально значимой работе такое количество молодых специалистов со всей страны. Считаю, что такой практики должно быть больше. Это направление нужно поддерживать и развивать», — подчеркнул Илья Семин.

Руководитель департамента правовой экспертизы и законопроектной деятельности Народного фронта Роман Чикун добавил: «За счет возможности стажировки больших групп студентов дистанционно проект позволяет работодателям изучать уровень заинтересованности выпускников вузов спецификой работы, а также получать новые интересные идеи, которые могут выходить за рамки привычной работы организации».

Напомним, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту. Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. «Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.